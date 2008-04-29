Міліція пройшла по ланцюжку секс-оголошень у газетах

У квітні органами внутрішніх справ порушено 119 кримінальних справ за фактами утримання місць розпусти, звідництва, сутенерства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України, з метою активізації оперативно-розшукових заходів з виявлення та документування протиправної діяльності злочинних груп та окремих осіб, причетних до відкритого використання у друкованих засобах масової інформації оголошень щодо надання платних послуг сексуального характеру, у квітні цього року на території держави проведено оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою „Реклама”.

На початку проведення заходів працівниками міліції виявлено у друкованих засобах масової інформації понад 600 оголошень щодо надання платних сексуальних послуг, відкрито розміщені злочинними групами та окремими особами.

За час проведення заходів попереджено публікацію майже 500 таких оголошень. Викрито три організовані злочинні групи, члени яких причетні до вчинення злочинів у сфері суспільної моралі.

Органами внутрішніх справ порушено 166 справ за фактами ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічної продукції та такої, що пропагує культ насилля і жорстокості.

До відповідальності притягається 230 осіб, у яких вилучено майна на загальну суму майже 300 тис. грн. (17 тис. відеокасет і CD-дисків, 46 комп’ютерних системних блоків та 245 одиниць друкованої порнопродукції).

З метою усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів цієї категорії, до відповідних органів направлено 85 подань.

У рамках проведення заходів за вчинення правопорушень, передбачених ст. 181-1 (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення, складено 1,5 тис. адміністративних матеріалів.

На даний час Департамент боротьби зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, МВС України продовжує вживати заходів щодо повного припинення публікацій у друкованих засобах масової інформації відкритих оголошень з надання послуг сексуального характеру.