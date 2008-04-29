Для сьогоднішнього тестування з математики все готово

Для завтрашнього тестування з математики все готово, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Контейнери з матеріалами для тестування з математики доставлено до пунктів тестування в усіх регіонах України. До одинадцятої години ранку 29 квітня, коли розпочнеться тестування, матеріали перебуватимуть під посиленим контролем Державної служби охорони при МВС України.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, доставка матеріалів на пункти тестування відбулася згідно з раніше затвердженим графіком. 2600 опломбованих та пронумерованих контейнерів із завданнями до наступного ранку перебуватимуть під охороною працівників спецпідрозділу ДСО, що чергують на 1083 пунктах тестування.

Також відповідальними працівниками проведено підготовку пунктів тестування. Пронумеровано усі 18 тисяч 400 аудиторій, а на кожну парту наклеєно наліпку з номером та прізвищем учасника тестування, який має зайняти це місце.

Крім того, з міркувань безпеки опломбовано двері аварійних виходів та усіх приміщень, що не будуть використовуватися у день тестування.

Загалом до забезпечення недоторканності матеріалів тестування та громадського порядку у приміщеннях пунктів тестування з математики задіяно понад тисячу працівників МВС.

Як повідомлялося, 22 квітня відбулося тестування з української мови та літератури. Участь у ньому взяли 460 тис. 282 випускники, що становить близько 92% від кількості попередньо зареєстрованих учасників.