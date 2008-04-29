Сьогодні випускники шкіл складатимуть тести з математики

В Україні розпочали роботу 1083 пункти, в яких сьогодні відбудеться тестування випускників шкіл з математики.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, цими хвилинами відбуваються настановчі наради, розподіл інструкторів між аудиторіями та остаточна підготовка приміщень.

О 10.15 пункти тестування відкриють двері для учасників тестування, громадських спостерігачів та представників акредитованих засобів масової інформації.

Безпосередньо робота над тестами, які містять 36 завдань, триватиме три години - з 11.00 до 14.00.

На пункті тестування, окрім учасників, можуть перебувати лише уповноважена особа Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, відповідальний за пункт тестування, інструктори, чергові пункту тестування, громадські спостерігачі та представники ЗМІ. Також на пунктах тестування перебувають медичні працівники та охорона.

Як також нагадали у Центрі незалежного оцінювання, якщо учасник виявив порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, він має право просто на місці письмово заявити про цей факт, подавши процедурну апеляцію.

Апеляція стосовно порушення процедури проведення тестування подається учасником тестування на ім`я голови регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти через відповідального за пункт тестування до моменту виходу заявника з пункту.

Розгляд регламентними комісіями апеляційних заяв здійснюється протягом п`яти днів із часу їхньої реєстрації. Рішення регламентної комісії доводиться до відома заявника у вигляді письмового повідомлення. З правилами проведення тестування кожного учасника мають ознайомити на місці проведення тестування.

За даними Центру, до участі у незалежному оцінюванні знань випускників шкіл з математики зареєструвалося 263 тис. 999 учасників. Близько 80 тис. отримають тестові завдання з російським перекладом, ще близько 600 учасників – з перекладом угорською, румунською та молдовською мовами.