На ”Нафтогазі-67” знайшли тіла всіх 15 моряків

За станом на 29 квітня на піднятому судні "Нафтогаз-67" були знайдені тіла всіх 15 українських моряків, що вважалися зниклими без вісті.

Як повідомили ЛІГАв прес-службі "Чорноморнафтогазу", всі знайдені тіла відправлені на берег для ідентифікації.

Аварійно-рятівні служби ведуть роботи з очищення поверхні палуби і проходів від мулу.

Нагадаємо, затонуле в акваторії Гонконгу українське судно "Нафтогаз-67" 27 квітня було піднято на поверхню за допомогою найбільшого в Азії плавучого крана "Хуа тянь лун". Про це стало відомо з місцевих джерел.

Катастрофа сталася 22 березня в протоці поблизу острова Лантау в результаті зіткнення з великотоннажним китайським сухогрузом "Яохай". З 25 членів екіпажа "Нафтогазу-67" тільки семеро були врятовані.

Роботи з підйому корабля почалися 2 квітня поточного року, після укладення договору з китайською компанією "Гуанчжоу Селвідж". З 9 по 18 квітня були встановлені троси для перевертання судна в нормальне положення, а перевернути його планувалося 19 квітня, але циклон не дозволив почати роботи в строк. Підняття "Нафтогазу-67" відкладалося кілька разів.