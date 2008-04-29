На місці катастрофи вертольота Мі-8 шукають «чорний ящик»

В даний момент ведуться пошуки «чорного ящика» з вертольота Мі-8, який зазнав аварії в Чорному морі вранці 28 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив міністр транспорту і зв`язку України, голова Урядової комісії зі з`ясування причин катастрофи вертольота Мі-8 Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Зараз ми ведемо пошуки “чорного ящика» для того, щоб мати розшифровку всієї ситуації», - зазначив міністр.

Також у даний момент ведуться роботи з пошуку і перевезення на берег залишків вертольота, що зазнав аварії.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що за його рішенням створена робоча група, котра вивчає стан бурової установки «Тавріда». «Був удар по платформі, могла відбутися деформація (платформи - УНІАН). Після того, як робоча група вивчить все це уважно, ми зможемо зробити висновок про подальше використання цієї платформи», - повідомив глава Мінтрансу.

Як повідомляв УНІАН, уранці 28 квітня вертоліт Мі-8 Кримського авіапідприємства «Універсал-Авіа», що виконує роботи по доставці вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ з доставки вахти на плавучу бурову установку «Тавріда». Погода для польоту була задовільною. Під час заходу на посадку, вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і зайнявся. Силами інженерно-технічного персоналу платформи пожежа була ліквідована. На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

У Криму створений штаб з розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і надання допомоги сім`ям загиблих.

За розпорядженням Кабінету міністрів України створена Урядова комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.