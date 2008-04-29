На травневі свята синоптики прогнозують дощі

В найближчі дні синоптики прогнозують в Україні дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 30 квітня, дощі очікуються по всій Україні, місцями гроза, у північних, центральних та східних областях подекуди сильний дощ.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на півдні до 12°; вдень 10-15°, у східних областях та на Приазов`ї до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

1-2 травня утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози (в Криму переважно без опадів). Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°, у східних областях 14-19°, у південній частині місцями 22-24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

3 травня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях, південній частині та Приазов`ї невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-10° тепла, на узбережжі до 11°; вдень 13-19°, на крайньому півдні до 21°.

Завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сильний, вдень помірний дощ, подекуди з грозою. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

1-2 травня утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°.

3-4 травня у столиці без істотних опадів. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 14-19°.