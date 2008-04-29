В одеському порту “Південний” напали на охоронців

Організована група людей, що брала участь 25 квітня у захопленні управління одеського морського торговельного порту “Південний”, напала в ніч на вівторок на охоронців порту, що чергували біля входу на підприємство. Як заявила прес-секретар порту Ірина ЧІБІРОВА, «близько 50 молодиків спортивної статури жорстоко побили близько півночі трьох охоронців порту. Начальника зміни 55-річного В’ячеслава АГАБЕКОВА і одного з чергових охоронців доставлено в реанімацію».

Нападники спробували вивести охорону порту із стратегічного об`єкту і зайняти його, зазначила І.ЧІБІРОВА, однак у сутичку втрутилися місцеві докери, що працювали в нічній зміні. Вони припинили завантаження суден, озброїлися металевими прутами і прогнали нападників з режимної території. «Після кровопролиття, що сталося, - наголосила І.ЧІБІРОВА, - міліція міста Південне виставила посилені наряди біля входу до порту, а докери відновили роботу».

Портовики “Південного” звернулися до профспілкових організацій Одеського, Ілічічівського та Херсонського портів з проханням направили своїх представників на підтримку місцевих докерів.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в порту “Південний” загострилася минулої п’ятниці, коли екс-керівник підприємства Володимир ВАСИЛЬЄВ з’явився до управління порту в супроводі сотень своїх прихильників і представника Державної виконавчої служби з наміром відновити свої повноваження на підставі ухвали Ворошиловського райсуду міста Донецька. Однак охоронці порту зупинили їх перед входом до адмінбудинку. Після штовханини, що виникла, В.ВАСИЛЬЄВ із держвиконавцем усе-таки пройшли до офісу начальника порту. Однак господар кабінету Юрій КРУК, що недавно був призначений на посаду керівника підприємства, відмовився передати В.ВАСИЛЬЄВУ печатку порту і покинув територію підприємства. Тимчасово виконувати повноваження начальника порту Ю.КРУК доручив своєму першому заступнику Юрію ФУРТАТОВУ.