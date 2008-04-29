Путін: газ, на відміну від трусів, не можна купити де завгодно

Президент РФ Володимир Путін вважає, що участь Греції у "Південному потоці" дозволить їй стати важливою ланкою в енергетичній політиці Європи. Про це президент РФ повідомив на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Греції Константіносом Караманлісом. "Потреби Греції в газі в найближчі 8 років збільшаться вдвічі, і Росія готова ці потреби забезпечити", - сказав В.Путін.

При цьому він зазначив: "Якби Греції потрібні були звичайні товари - годинник, труси і краватки, то можна було б купити це де завгодно - в Китаї, в Швейцарії, в Італії. А країн, які в змозі поставити первинний енергоносій (газ) в потрібному обсязі і за конкурентоспроможними цінами для Європи, можна перелічити на пальцях тільки однієї руки, і я вважаю, що наша пропозиція є найбільш оптимальною і найбільш конкурентоздатною. Ми в змозі вирішити всі завдання, які перед собою ставимо, і, в співробітництві з нашими європейськими партнерами, звичайно, ці завдання вирішимо".

Здійснення проекту "Південний потік" не означає, що Росія "бореться з іншими проектами" в газовій сфері, наголосив В.Путін. "Якщо хтось в змозі на економічно прийнятних умовах реалізувати інші проекти подібного роду, забезпечити ці газопровідні системи продуктом в достатньому обсязі, ми будемо тільки раді", - підсумував В.Путін.

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