У Чубарова прокоментували "рекомендації" Поклонської не згадувати Меджліс

Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

Таку думку висловив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

За його словами, лист так званого "прокурора" півострова Наталії Поклонської, який, як повідомлялося, надійшов до редакцій кримських і севастопольських ЗМІ, «напевно пов'язано з цивільною блокадою Криму».

Між тим, він зазначив, що акція організована «не Меджлісом як органом» і кримські члени організації в ній не беруть участь.

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«Так, ми не зареєстровані, але ми і не претендуємо на це. У нас немає банківських рахунків, ми не ведемо діяльність, яку потрібно реєструвати. Ми національний представницький орган, який діє в рамках міжнародного права», - сказав Джеляль.

Рекомендація не використовувати слово «Меджліс», на його думку, рівносильно забороні, так як більша частина кримських ЗМІ підконтрольна окупаційній владій.

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Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.