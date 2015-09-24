П'ять країн можуть створити свій власний трибунал щодо катастрофи Boeing на Донбасі

Як заявила в інтерв'ю The New York Times глава МЗС Австралії Джулі Бішоп, створення трибуналу п'ятьма країнами, що спочатку було однією з альтернатив міжнародному трибуналу в рамках ООН, зараз знаходиться в процесі обговорення. За словами Бішоп, глави МЗС України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів зустрінуться 29 вересня в ході Генасамблеї ООН, де обговорять створення трибуналу.

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Бішоп зазначила, для закладу такого суду є багато варіантів, це питання опрацьовує група юристів у області міжнародного кримінального права. Глава зовнішньополітичного відомства Австралії зазначила, що зараз названа група країн «визначилася з пріоритетами», і створення міжнародного трибуналу - це «наступний крок».

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За словами Бішоп, створення суду, який не потребує затвердження з боку ООН, можливо в рамках договору між країнами, громадяни яких загинули унаслідок падіння літака. Бішоп підкреслила, що аналогією для такого розгляду служить суд над винуватцями вибуху літака авіакомпанії Pan American рейсу PA 103 над шотландським містом Локербі в грудні 1988 року (тоді загинули 270 осіб). Суд у цій справі пройшов у Нідерландах за шотландськими законами у 1999 році, після того, як лівійський лідер Муаммар Каддафі погодився видати підозрюваних.

Раніше УНІАН повідомляв, що альтернативою створення трибуналу по справі MH17 може стати "гібридний суд", який дозволить обійти російське вето і допомогти в справі розслідування знищення малайзійського Boeing.