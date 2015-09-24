Українці з 21 жовтня зможуть їздити в Чилі без віз

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, постановою Кабінету міністрів від 16 вересня 2015 року №705 затверджено Угоду між урядом України та урядом Чилі про умови взаємних поїздок громадян.

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Положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та Чилі, які користуються дійсними проїзними документами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони максимальним строком до дев’яноста (90) днів з дати в’їзду для громадян України та до дев’яноста (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів з дати першого в’їзду для громадян Чилі, якщо метою поїздки не є імміграція, постійне проживання або здійснення прибуткової діяльності.

Угода набирає чинності 21 жовтня 2015 року.