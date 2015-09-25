Окупаційна влада Криму пригрозила заборонити діяльність Меджлісу

Про це ТАСС заявив так званий «віце-прем'єр республіки» Руслан Бальбек, порівнявши Меджліс із забороненою в РФ «екстремістською організацією» "Правий сектор".

"Організація "Правий сектор" заборонена в РФ як екстремістська. Треба задуматися про те, що організація Джемілєва і Чубарова веде таку саму антинародну руйнівну діяльність. Це паразити, які під патріотичними гаслами руйнують власну країну і несуть загрозу оточуючим, - сказав Бальбек. - Якщо ці діячі й далі будуть займатися "екстремістською діяльністю" і також будуть спільно із забороненими в РФ організаціями проводити спільні акції, вони доб'ються заборони на діяльність".

Відзначається, що Чубарову та Джемільову за рішенням суду заборонено "в'їзд в Росію" на п'ять років. Щодо Чубарова також розслідується кримінальна справа нібито за заклики до посягання на територіальну цілісність Російської Федерації. Очолюваний ними Меджліс не зареєстрований по російському законодавству.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, який везе товари в Крим, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції беруть участь кримські татари, активісти «Правого сектору» та інших організацій. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

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Ініціатори блокади вважають, що українські компанії мають припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.

22 вересня окупаційна влада Криму рекомендувала місцевим засобам масової інформації не використовувати назву «Меджліс» у своїх матеріалах.