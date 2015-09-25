Педагоги Краматорська стали переможцями на фестивалі інновацій

На фестиваль зібралися освітяни з 21 області України. До числа переможців увійшли і краматорські педагоги, повідомляє міський сайт 6264.com.ua.

В номінації «Інновації у сфері дошкільної освіти» - завідуючу дитсадком № 67 «Сонячний» Ольга Бєссонова, яка представила свій досвід роботи «Волонтерська діяльність як засіб розвитку активної громадянської позиції».

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В номінації «Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами» - вчитель історії та художньої культури школи № 16 Ольга Довга.

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Для участі у VII Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій надійшло 326 конкурсних робіт, надісланих з 21 регіону України, а також від науковців і педагогів Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстану, Литви, Польщі і Росії.

Родзинкою VII Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій стала наукова студія Івана Беха, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України на тему «Приписи як наукові орієнтири додавання вихованця до духовності».