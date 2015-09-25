Ротару привітає мешканців Краматорська з Днем міста

Відомо, що 27 вересня Краматорськ має два приводи для святкування: День міста та день машинобудівника, передає ТСН. На сайті міської ради з'явився графік урочистостей, в якому виступ Софії Ротару заявлено на 19:00 у суботу, 26 вересня.

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Невістка Народної артистки України Світлана Євдокименко підтвердила факт завтрашньої участі Софії Ротару у святковому концерті. Крім того, жителів і гостей Краматорська чекає два дні цікавих майстер-класів, виставок та концертних програм.