Ротару привітає мешканців Краматорська з Днем міста
19:50, 25 вересня 2015Суспільство
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Українська співачка Софія Ротару виступить у Краматорську на святковому концерті до Дня міста.
Ротару виступить у Краматорську на Дні міста / peoples.ru
Відомо, що 27 вересня Краматорськ має два приводи для святкування: День міста та день машинобудівника, передає ТСН. На сайті міської ради з'явився графік урочистостей, в якому виступ Софії Ротару заявлено на 19:00 у суботу, 26 вересня.
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Невістка Народної артистки України Світлана Євдокименко підтвердила факт завтрашньої участі Софії Ротару у святковому концерті. Крім того, жителів і гостей Краматорська чекає два дні цікавих майстер-класів, виставок та концертних програм.
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