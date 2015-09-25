Папа Римський згадав Україну у промові на Генасамблеї ООН

Дотримуватися прав усіх людей із трибуни Генеральної асамблеї ООН закликав Папа Римський.

У своїй промові понтифік згадав і Україну, наголосивши, що реальні люди повинні мати пріоритет над ідеологічними інтересами, повідомляє ТСН.

"Не тільки в разі релігійного чи культурного переслідування, а й у випадку будь-якого конфлікту, як в Україні, Сирії, Іраку, Лівії, Південному Судані так і в районі Великих Озер, реальні люди мають пріоритет над ідеологією", - заявив Папа.

Говорив Франциск і про релігійні конфлікти, і про шкоду від наркоторгівлі, і про глобальні зміни клімату. До того ж закликав країни відмовитися від ядерної зброї. Після виступу в Організації Об'єднаних Націй, Папа разом з іншими релігійними лідерами провів службу біля Меморіалу 11 вересня.