Православні сьогодні святкують Воздвиження: історія свята і традиції

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на голову адміністративного апарату Київської Митрополії УПЦ архімандрита Віктора (Коцабу), саме слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд прославлення Хреста Господнього.

"Після того як здійснилися найбільші події в історії людства - Розп'яття, Погребіння, Воскресіння і Вознесіння Христові, Святий Хрест, що послужив знаряддям страти Спасителя, був загублений. Після зруйнування Єрусалима римськими військами в 70-ті роки святі місця, пов'язані із земним життям Господа, опинилися в забутті, а на деяких з них були побудовані язичницькі храми", - розповідає отець Віктор.

"Знайдення Чесного Хреста відбулося в 325 або 326 рр. за царювання св. рівноапостольного імператора Візантії Костянтина Великого. Мати Костянтина, св. рівноапостольна Єлена, відправилась в Єрусалим, щоб знайти місця, пов'язані з подіями земного життя Христа. За основною версією, Чесний Хрест знаходився в Єрусалимі під язичницьким святилищем Венери. Коли святилище було зруйновано, то віднайдено три хрести, табличка з Хреста, на якому був розіп’ятий Господь, а також цвяхи, якими Він був прибитий до знаряддя страти. Для того, щоб дізнатися, який з хрестів той, що на ньому був розіп'ятий Господь, Єрусалимський патріарх Макарій (+ 333) запропонував прикласти по черзі кожен з хрестів до важкохворої жінки і вона зцілилася. Також відбулося і воскресіння померлої людини. Всі присутні прославили Бога, який вказав на найбільшу святиню", - розповів монах.

За його словами, близько 335 р. була освячена споруджена біля Голгофи і печери Гробу Господнього велика базиліка Мартиріум. День Оновлення (тобто Освячення) Мартиріума, а також ротонди Воскресіння (Гробу Господнього) святкують 26 вересня за новим стилем, а спогад про знайдення Чесного Хреста - 27 вересня. Чесний Хрест показували всьому народові. Згідно з «Великодньою хронікою» VII ст., Чин Воздвиження Хреста був вперше здійснений в ході урочистостей при освяченні єрусалимських храмів. Згодом саме Хрестовоздвиження стало основним святом, свято ж Оновлення стало передсвятковим.

"Православна Церква, дотримуючись апостольської віри, святоотцівського вчення вшановує Чесний Хрест, поклоняючись йому, як знаменню перемоги Божественної сили над смертю. В свідомості православної людини закарбоване поняття постійного споглядання Хреста. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорив: «Взяти свій хрест - означає мужньо терпіти важкий невидимий труд, невидиме томління, мучеництво заради Євангелія, у боротьбі із власними пристрастями, із гріхом, що оселився всередині нас, із духами злоби, які люто повстануть проти нас і несамовито спротивляться нам, коли ми зважимося скинути з себе ярмо гріха і підкоритися ярму Христовому», - розповідає священик.

У народі це свято називають значно коротше - «Здвиження». З цього дня птахи відлітають у вирій, настають холоди, «земля на Здвиження ближче до зими движиться». У день Воздвиження дозволяється вживати їжу з рослинною олією, а молочні страви, яйця, м'ясо та рибу їсти не слід.