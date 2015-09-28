У Харкові за отримання хабара затримано двох прокурорів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Як наголошується, 27 вересня слідчі та прокурори управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки ГПУ спільно з оперативниками головного управління "К" СБУ затримали заступника прокурора Вовчанського району Харківської області та прокурора прокуратури Харківської області за отримання чергового хабара у сумі 5 тис. дол.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

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У прокуратурі зазначили, що в серпні цього року до управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки звернувся представник компанії на Харківщині, який займається зовнішньоекономічною діяльністю - імпортом товарів з-за кордону.

"Він повідомив про неправомірні дії зазначених працівників прокуратури. Діючи спільно, ці особи вже тривалий час створювали штучні перепони для діяльності підприємства, провокуючи затримки при проходженні процедури розмитнення ввезених товарів. За вчасне та безпроблемне проходження митних процедур вони вимагали неправомірну вигоду у сумі 5 тис. дол. за один контейнер", - йдеться у повідомленні.

В межах проведення слідчих дій 29 серпня 2015 року працівники управління задокументували перший факт передачі неправомірної вигоди у сумі 5 тис. дол. за безперешкодне розмитнення одного з контейнерів, а вчора – другий такий випадок.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.