20 мільйонів українців можуть бути застраховані за рахунок держави - Квіташвілі

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

«Сказати, скільки коштуватиме річний поліс, дуже важко, оскільки це залежить від кількості людей, які страхуються і від кількості послуг, які входять у страховий поліс», - сказав він.

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За словами міністра, коли він проводив опитування страхових компаній, виходячи з цін і кількості людей, які може застрахувати держава, йому казали, що «близько 130-150 дол. на рік - це буде хороший пакет».

«Якщо брати, що у нас 46 млрд грн, які зараз йдуть у систему, і поділити на 150 дол. на рік, виходить, що ми можемо застрахувати за рахунок держави близько 20 млн людей», - пояснив Квіташвілі.