У Краматорську з'являться нові тролейбуси і зупинки

Про це в суботу, під час вітальної промови, заявив глава ДонОВЦА Павло Жебрівський, повідомляють Новини Краматорська. Він зазначив, що на новий електротранспорт вже виділено 12 мільйонів гривень.

Крім того, на наступний рік передбачається, що місто додатково отримає від 300 до 500 млн. грн.

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Також до кінця року планується будівництво тролейбусної лінії в Старе місто, а вже в наступному місяці на вул. Парковій з'являться нові сучасні зупинки громадського транспорту.

«Вже обраний типорозмір, дизайн і конструкція нових зупинок, які будуть змонтовані на вулиці Парковій і далі - по ходу нового маршруту. Також найближчим часом планується приступити до облаштування заїзних кишень для тролейбусів уздовж маршруту проходження», - йдеться в повідомленні.