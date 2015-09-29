Для поранених бійців АТО інститут Шалімова впровадив методи мікрохірургії

Для надання повноцінної допомоги Інститут Шалімова єдиний в Україні проводить операції з застосуванням методів мікрохірургії.

«В основному ми займаємося питаннями відновлювальної та реабілітаційної хірургії. Величезну роботу виконують співробітники відділу мікросудинної та пластичної хірургії з групою лікування наслідків бойової травми, які завдяки мікросудинним технологіям і методам пластичної хірургії проводять найскладніші операції з відновлення судинно-нервових стовбурів і кісткового скелета, усувають дефекти м'яких і покривних тканин, коригують контури тіла у поранених бійців», – розповідає в інтерв'ю журналістам Руслан Салютін, д. мед. н., заступник директора з лікувальної роботи Національного інституту хірургії і трансплантології ім. А. А. Шалімова.

Салютін стверджує, що з моменту створення Інституту накопичено величезний клінічний досвід мікросудинної хірургії – щорічно в клініці реплантують (пришивають) понад півсотні фрагментів відчленованих кінцівок (різні сегменти верхніх і нижніх кінцівок, кисті, пальці) і закривають різні дефекти контурів тіла, які обумовлені раніше виконаними операціями або травмами.

«Сьогодні в стаціонарі Інституту знаходяться 4 бійця АТО з різними діагнозами, їх об'єднує необхідність реконструктивно-відновних втручань з використанням мікросудинних технологій. Ми боремося до останнього, проводячи численні етапні операції і використовуючи дорогі препарати, знаходимо будь-яку можливість зберегти пацієнту кінцівку і відновити її функціональність», – говорить заступник директора Інституту.

Фахівці Інституту Шалімова впевнені, що завдяки їх зусиллям з клініки виписуються не інваліди, а повноцінні громадяни, яким психологічно і фізично набагато легше адаптуватися до мирного життя. Крім того, використання високоспеціалізованої мікрохірургічної допомоги та хірургічних прийомів багаторазово знижує витрати державного бюджету і громадян у вигляді відмови від спеціальних пристроїв, транспорту, обладнання та соціальних виплат по інвалідності.