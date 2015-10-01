У Псковській області РФ перекинувся автобус з 13 українськими моряками

У ДТП серйозно постраждав один з 13 моряків, його доставлено до лікарні Гдовського району Псковської області, передає ТАСС з посиланням на прес-службу регіонального МНС.

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"Автобус "Неоплан", який прямував з міста Одеса в порт Усть-Луга Ленінградської області, з'їхав у кювет і перекинувся на трасі у Гдовському районі. Постраждала одна людина, її доставлено із забоями до місцевої лікарні. Бригадами псковського МНС українським громадянам надано необхідну допомогу", - сказав представник відомства.

За даними МНС Росії, ДТП сталася о 5:35 мск, автобус перевозив на заміну екіпаж вантажного українського судна.