У Псковській області РФ перекинувся автобус з 13 українськими моряками
10:56, 01 жовтня 2015Суспільство
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На трасі у Псковській області Росії перекинувся автобус, що перевозив з Одеси до Ленінградської області екіпаж українського вантажного судна.
У ДТП серйозно постраждав один з 13 моряків / 1kr.ua
У ДТП серйозно постраждав один з 13 моряків, його доставлено до лікарні Гдовського району Псковської області, передає ТАСС з посиланням на прес-службу регіонального МНС.
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"Автобус "Неоплан", який прямував з міста Одеса в порт Усть-Луга Ленінградської області, з'їхав у кювет і перекинувся на трасі у Гдовському районі. Постраждала одна людина, її доставлено із забоями до місцевої лікарні. Бригадами псковського МНС українським громадянам надано необхідну допомогу", - сказав представник відомства.
За даними МНС Росії, ДТП сталася о 5:35 мск, автобус перевозив на заміну екіпаж вантажного українського судна.
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