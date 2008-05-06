Вибух в Івано-Франківську: по всьому місту відчувається запах газу

Сьогодні близько 11 години в приміщенні автошколи на вулиці Довгій, 60 Івано-Франківська стався вибух.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці події, вибух був настільки потужним, що перші поверхи двох навколишніх будинків залишилися без вікон. Вибух трапився, наймовірніше, в одному з навчальних класів автошколи, внаслідок якого опіки отримали двоє чоловіків. Потерпілих доставлено до реанімації обласної клінічної лікарні. За словами очевидців, по всьому місту відчувається запах газу. Натомість працівники МНС, виїхавши на місце події, не виявили в приміщенні школи жодних газових комунікацій. За даними рятувальників, у найближчих газових мережах всі показники в нормі.

На місці вибуху працює спеціально створена комісія управління МНС, працівників Держнагляду, газових служб на чолі з першим заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації Юрієм БОДОРЯКОМ.

Водночас МНС в області поширило інформацію, що запах газу, що сьогодні поширився у обласному центрі Прикарпаття не пов`язаний з вибухом в автошколі на вулиці Довгій. Причиною запаху є аварія на газорозподільчій станції у селі Угринів під Івано-Франківськом. Тобто там стався викид так званого "ароматизатора", який додають до газу. Керівники газового господарства запевняють, що викиду газу не було - це тільки "ароматизатор".