Росіяни зняли пафосне відео про недобудований міст до окупованого Криму

У ролику зазначається, що на сьогодні лише 4 млн осіб на рік переправляються через Керченський міст.

Крім того, на відеозаписі зазначається, що "діди" будували Байкало-Амурську магістраль, а тепер росіяни повинні звести цей міст.

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Далі на відео можна побачити спроектоване будівництво Керченського мосту, а також заплановане транспортне навантаження.

Крім того, у соцмережах росіяни створили групу "Міст у Крим", в якій постять новини від його імені.