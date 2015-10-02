Росіяни зняли пафосне відео про недобудований міст до окупованого Криму

18:12, 02 жовтня 2015
Суспільство
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У Росії зняли відео про недобудований Керченський міст, який повинен з'єднати окупований Крим з материковою РФ.

У ролику зазначається, що на сьогодні лише 4 млн осіб на рік переправляються через Керченський міст.

Крім того, на відеозаписі зазначається, що "діди" будували Байкало-Амурську магістраль, а тепер росіяни повинні звести цей міст.

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Далі на відео можна побачити спроектоване будівництво Керченського мосту, а також заплановане транспортне навантаження.

Крім того, у соцмережах росіяни створили групу "Міст у Крим", в якій постять новини від його імені.

Поруч працюють археологи. Історичні місця. Скоро головною визначною пам'яткою в цих краях стану я :)

Posted by Міст в Крим on 23 вересня 2015 р.
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