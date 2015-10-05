У Донецькій області сформували новий батальйон швидкого реагування

Як повідомляє 62.ua з посиланням на ГУ МВС в Донецькій області, з кращих бійців, більшість з яких пройшли такі "гарячі точки" як Дебальцеве, створено новий окремий підрозділ швидкого реагування на екстрені ситуації. Головні завдання батальйону - участь в спецопераціях, припинення масових заворушень, негайне реагування на всі зміни оперативної обстановки.

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Начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін представив командира новоствореного батальйону. Ним став співробітник спецпідрозділу "Сокіл" капітан міліції Сергій Рощупкін.

"Батальйон буде виконувати спецзавдання, пов'язані з АТО, затримання особливо небезпечних злочинців. Напередодні виборів першочергове завдання - не допустити дестабілізації ситуації, забезпечити безпеку громадян та охорону громадського порядку. З метою недопущення провокацій, масових заворушень, ми посилюємо роботу у великих містах і забезпечуємо ефективний розподіл сил і засобів", - зазначив Аброськін.

Підготовка міліцейського спецназу буде здійснюватися в стислі терміни. На відпрацювання взаємодії у підрозділі відведено 2 тижні. Тренування буде проходити на базі Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції. Особливу увагу під час навчань буде приділено вдосконаленню навичок щодо припинення протиправних дій під час масових заворушень і протистояння збройним групам злочинців.

Нагадаємо, це вже третій батальйон, створений для швидкого реагування на екстрені ситуації в структурі обласного главку міліції. На території області вже діють батальйони "Південь" і "Північ", які складаються з працівників Головного управління міліції та міськрайорганів.