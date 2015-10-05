Ведучі та журналісти ТСН звернулись до найвпливовіших світових лідерів

Відеозвернення були записані різними мовами. Так, Алла Мазур заговорила польською, Наталія Мосейчук – російською, Соломія Вітвіцька – німецькою, а Марічка Падалко – англійською. Окрім ведучих, свої звернення записали журналісти ТСН Андрій Цаплієнко, Олександр Моторний та Олексій Бобровников,

Англомовний наклад книги був спеціально створений для того, щоб не лише українці, а й увесь світ дізнався про те, що насправді відбувається в нашій країні. Книги були відправлені сімом світовим лідерам, серед яких Президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Президент Франції Франсуа Олланд, Голова уряду Іспанії Маріано Рахой, Президент Італії Серджо Матарелла, Президент Польщі Анджей Дуда.

Окреме місце в цьому списку займає президент Російської Федерації Володимир Путін, до якого звернулась ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

«Щодня кореспонденти ТСН знаходяться у зоні бойових дій на сході України. Щодня вони, так само, як і наші захисники, ризикуючи власним життям і здоров’ям, роблять все можливе для того, щоб українці дізнались правду про події, які відбуваються на фронті. Їх розповіді, зібрані у книзі «Війна очима ТСН», - не художній витвір, а в першу чергу, наше сьогодення. А завдяки англомовній версії книги – це й можливість розповісти про нашу війну світові. Можливо, завдяки зверненням журналістів та ведучих ТСН ми зможемо розкрити очі на трагедію в Україні найвпливовішим світовим лідерам», - розповів директор департаменту новин 1+1 Сергій Попов.

Відеоролики будуть з’являтися на сайті ТСН.ua вже від сьогодні.

Англомовну версію «Війни очима ТСН» можна придбати за посиланням http://osnovypublishing.com/eng/book/war-journalism-from-the-front-line/

Дізнатись більше про книгу, та замовити її україномовну версію можна на сайті http://war.tsn.ua/ , а також у книгарнях України.

По додаткову інформацію звертайтеся до прес-служби «1+1», +38 044 490 0101, media@1plus1.tvwww.1plus1.ua