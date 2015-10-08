У Донецькій ВЦА розкрадали кошти на будівництві оборонних споруд Маріуполя

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатором оборудки був один з керівників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, звільнений з посади влітку цього року.

«Зловмисник тиснув на керівництво місцевих державних підприємств для виділення коштів начебто на термінове будівництво інженерних споруд. При цьому посадовець посилався нібито на відсутність коштів у державному бюджеті України», - сказано у повідомленні.

За даними відомства, він вказував реквізити комерційної структури, на які держпідприємства повинні були перерахувати гроші.

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«У такий спосіб на рахунки фірми, яка не має жодного відношення до будівництва фортифікаційних об’єктів, мали б надійти 1,5 млн грн. Завдяки оперативному втручанню співробітників спецслужби більшу частину платежів вдалося скасувати. Решта суми – блокована на рахунках "підприємців", - додали в СБУ.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності колишнього посадовця.