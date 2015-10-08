Президент помилував 20 засуджених осіб, в тому числі - волонтера Ходаківського

Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті в четвер, 8 жовтня.

У документі йдеться про те, що цим рішенням помилувано 20 осіб - 7 жінок і 13 чоловіків. Із них звільнено від подальшого відбування покарання 5 осіб, ще 15 скорочено терміни відбування покарання.

«Не знайшлося достатніх підстав для задоволення клопотань про помилування 159 осіб. Як правило, це клопотання осіб, які неодноразово були засуджені або скоїли тяжкі чи особливо тяжкі умисні злочини (розбої, зґвалтування, вбивства, торгівля наркотиками тощо) або такі, що хоча і скоїли нетяжкий злочин, але фактично відбули дуже нетривалий термін покарання», - йдеться у повідомленні.

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Зазначеним Указом президент помилував Костянтина Ходаківського, який відбув майже 11 років ув’язнення. За час перебуванння за гратами він виграв разом з іншими в’язнями справу у Європейському Суді по правам людини

за жорстоке поводження з боку працівників пенітенціарної служби та відсутність належного розслідування цього побиття. Останні півтора року він, попри перебування в ув’язненні, брав активну участь у волонтерській роботі і допомагав армії, в тому числі й коштами, отриманими за рішенням Європейського Суду як моральне відшкодування.

Серед помилуваних - п’ятеро віком понад 55 років, найстаршому з них 74 роки.

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«Тільки четверо з помилуваних мають більше, ніж одну судимість, 16 відбували покарання у вигляді позбавлення волі на 7 та більше років, причому четверо з них – 12 та більше років. 16 помилуваних осіб скоїли злочини під час побутових сварок, 17 були у стані алкогольного сп’яніння», - зазначено в документі..

Загалом, за останні чотири місяці 2015 року президент України помилував 50 осіб.