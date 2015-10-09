До кінця року в Слов'янську відкриють новий дитячий садок (фото)

Як повідомляє 6262.com.ua, зараз на території садочка киплять ремонтні роботи.

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Зазначається, що, як обіцяють підрядники, об'єкт буде повністю готовий вже до Нового року.