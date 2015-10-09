До кінця року в Слов'янську відкриють новий дитячий садок (фото)
20:19, 09 жовтня 2015Суспільство
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Представники влади Слов'янська відвідали дитячий садок №26 по вулиці Урицького.
До кінця року в Слов'янську відкриють новий дитячий садок / 6262.com.ua
Як повідомляє 6262.com.ua, зараз на території садочка киплять ремонтні роботи.
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До кінця року в Слов'янську відкриють новий дитячий садок / 6262.com.ua
Зазначається, що, як обіцяють підрядники, об'єкт буде повністю готовий вже до Нового року.
До кінця року в Слов'янську відкриють новий дитячий садок / 6262.com.ua
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