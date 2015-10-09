Голова краматорської міліції розповів про роботу правоохоронців на виборах

Начальник краматорської міліції Віталій Максимів розповів представникам краматорських підприємств, які будуть здійснювати організацію проведення місцевих виборів, про роботу міліції з охорони виборчих прав громадян.

8 жовтня в краматорському виконкомі відбулася нарада представників силових структур, ГУ НС, міського керівництва з представниками підприємств з питань проведення виборів, повідомляє прес-служба Краматорського МВ ГУМВС в Донецькій області.

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Головний міліціонер Краматорська поінформував присутніх про зміни у кримінальну та адміністративну відповідальності за порушення виборчого процесу.

Крім того, полковник міліції підкреслив, що міліція не є суб'єктом виборчого процесу: «Міліція запобігає порушення законодавства, охороняє виборчі права громадян України і громадський порядок. Разом з тим, при вчиненні порушень працівники органів внутрішніх справ повинні вчасно їх виявляти, розслідувати і розкривати, усувати їх наслідки в межах своєї компетенції».

З моменту отримання бюлетенів і до закінчення виборів до охорони громадського порядку на виборчих дільницях буде задіяно понад 200 працівників міського відділу.

Крім цього в день голосування буде працювати 5 слідчо-оперативних груп, 2 групи швидкого реагування і 5 автопатрулів роти патрульної служби міського відділу. Під час голосування 25 жовтня 2015 з 08.00 до 20.00 наряди міліції забезпечують охорону виборчих прав громадян і громадський порядок на території виборчої дільниці.

У разі вчинення правопорушень голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити до приміщення для голосування працівника органів внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і вжити до нього передбачених законом заходів, після чого працівник органів внутрішніх справ залишає приміщення для голосування.

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Перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється. Після встановлення результатів голосування на виборчій дільниці працівники міліції супроводжують транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії, забезпечивши охорону цієї документації. Також працівниками міліції буде здійснюватися охорону приміщення ТВК до оприлюднення результатів виборів.