Російські спецслужби готували створення на Одещині чергової "народної республіки" - СБУ

За його словами, з цією метою на територію регіону мали зайти «зелені чоловічки» з російської бази на території Придністров'я.

Зокрема, за словами Грицака, планувалося, що 9 районів області відокремлять від регіону.

Після цього до області планувалося завезти "зелених чоловічків" з Придністров'я.

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Також на Одещині планували підірвати два мости.

Грицак заявив, що за цими подіями на Одещині стояв народний депутат України, але його прізвище не назвав.

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"Він планував бути комендантом Бессарабської народної республіки. Заарештовано його помічницю. Вона – мати-одиначка. Вона тримала контакт з російським керівництвом", - сказав Грицак і додав, що суд дав дозвіл на тримання її під вартою.

Голова СБУ запевнив, що обвинувачення цьому депутатові офіційно висунуть після того, як буде зібрано достатню доказову базу.