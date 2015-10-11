День захисника України: на будинках вивісять державні прапори
11:30, 11 жовтня 2015Суспільство
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Відповідне розпорядження міститься в указі президента України Петра Порошенка
Україна буде відзначати День захисника під гаслом "Сила нескорених" / lenta-ua.net
У День захисника України на будівлях буде вивішено державні прапори.
Відповідне розпоядження міститься в Указі президента України Петра Порошенка, повідомлдяє прес-служба глави держави.
"Президент підписав Указ, згідно з яким щорічно у День захисника України (14 жовтня) пропонується органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та об'єднанням громадян установлювати (вивішувати) державний прапор України", - йдеться в повідомленні.
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Відповідні зміни внесені до статті 3 Указу президента від 23 серпня 2004 року № 987 "Про День Державного прапора України".
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