День захисника України: на будинках вивісять державні прапори

У День захисника України на будівлях буде вивішено державні прапори.

Відповідне розпоядження міститься в Указі президента України Петра Порошенка, повідомлдяє прес-служба глави держави.

"Президент підписав Указ, згідно з яким щорічно у День захисника України (14 жовтня) пропонується органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та об'єднанням громадян установлювати (вивішувати) державний прапор України", - йдеться в повідомленні.

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Відповідні зміни внесені до статті 3 Указу президента від 23 серпня 2004 року № 987 "Про День Державного прапора України".