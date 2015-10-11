Чиновники мають докласти всіх зусиль для вирішення проблем захисників України – Яценюк

Про це сказав Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах», повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

«Кожен українець повною мірою відчуває повагу та гордість за наших воїнів. Офіцери, рядові - всі, хто служать Україні, мають відчувати повагу і бажання допомогти з боку кожного управлінця і чиновника», - наголосив глава уряду.

За словами Яценюка, уряд майже вдвічі підвищив зарплату учасникам АТО, створив систему пільг для них, їхніх сімей, систему реабілітації для тих, хто повернувся з зони бойових дій.

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«З початку цього року військовослужбовці Збройних сил одержують додаткові виплати як винагороду за знищену військову техніку супротивника, успішне виконання бойових завдань, а також за безпосередню участь у бойових діях», - наголосив глава уряду.

Цього року Кабінет міністрів також виділив кошти на закупівлю понад 700 квартир для учасників АТО, інвалідів та сімей загиблих воїнів.

Окрім того, учасники бойових дій мають право у першочерговому порядку отримувати земельні ділянки. На сьогодні, за словами Яценюка, найбільше їх надали на Львівщині, на Волині, у Вінницькій та Чернігівській областях.

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«Ми будемо боротися за кожен клаптик своєї землі, за кожного українця, який є заручником російської агресії на окупованих територіях в Донецьку, Луганську і в Криму. В 21-му столітті відновилося право сили. А за нами - сила правди», - сказав прем’єр-міністр.