Через пониження температури осінні канікули в Слов'янську розпочнуться раніше

Про це сьогодні, 13 жовтня, на щотижневій апаратній нараді виконавчого комітету заявив заступник начальника відділу освіти Ігор Рублевський, повідомляє 0629.ua.

"Ми планували піти на канікули з понеділка, 19 жовтня. Враховуючи погодні умови, а також побажання батьків, ми пішли на те, щоб скоротити навчальний робочий день. Але, як я вважаю, нічого позитивного в цьому немає. Також, враховуючи побажання керівництва міста, було прийнято рішення з четверга піти на канікули", - повідомив Рублевський.

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Таким чином, після вихідного в честь Дня захисника України, діти на заняття вже не вийдуть. Що стосується дошкільних навчальних закладів, з опаленням ніяких проблем не буде.

"По дитячим садкам, де була можливість, вже запустили роботу автономного опалення. Температурний режим у межах санітарних норм - 18-20 градусів", - зауважив Рублевський.