В Умані на День захисника України встановили два національних рекорди України

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманської міськради, з нагоди Дня захисника України на центральній площі міста Умань зібралося близько тисячі жителів міста.

Під час відзначення Дня захисника України в Умані відбулося встановлення двох національних рекордів, які зафіксували експерти Національного реєстру рекордів України та вручили організаторам сертифікати про встановлення рекордів.

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Так, в Умані встановили рекорд із запуску найбільшої кількості білих голубів – символів миру, школярі міста випустивши у небо 399 білих голубів. Також уманські школярі одночасно на центральній площі написали 399 листів воїнам АТО зі словами підтримки і подяки захисникам, цим самим встановивши ще один рекорд України.

Під час святкування керівники міста вручили почесну відзнаку «Почесний громадянин м. Умань», яку посмертно присвоєно Олегу Орлову, матері загиблого воїна. Тридцять жителів Умані отримали нагрудні знаки «Учасник АТО».