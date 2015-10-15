Матіос розповів, чому затягуються суди над генералами-хабарниками

Торік затримали на хабарі генерал-лейтенанта прикордонної служби Олега Лантвойта і генерал-майора МНС Олександра Недобиткова, але вироки у цих справах досі не винесені, пише "Новое время".

«Справи були відправлені в суд ще у серпні-вересні минулого року. За рік по справі генерал-лейтенанта прикордонної служби пройшло 12 судових засідань, а по справі генерал-майора з надзвичайних ситуацій - 8. Про що це говорить? Судді максимально відтягують ухвалення рішення. Тому що рішення у корупційних справах однозначно передбачає позбавлення волі. І, згідно статті, там потрібно давати 8-10-12 років позбавлення волі», - розповів в інтерв'ю виданню головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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За його словами, судді не хочуть нести відповідальність через той пресинг, який існує. Прокурор також не виключає "корупційних проявів".

«Останній раз, коли у вересні слухали справу генерал-майора Недобиткова, у кварталі, де розташований суд, зникло світло. Я можу конспірологічно припустити, що, користуючись своїми зв'язками в службі МНС, він попросив знеструмити квартал. І справа знову перенесли на місяць. Судді бояться, коли під егідою начебто патріотизму здійснюється тиск на суд», - розповів прокурор.

Крім того, Матіос розповів, що під час судового розгляду справи комбата 1-го батальйону 28-ї бригади Володимира Пушкаря був тиск на суд, а обрання запобіжного заходу тривало три дні.

"В перший день один суддя заявив самовідвід, у другий — ще два. А закінчилося тим, що люди в камуфляжі, які не мали можливості ознайомитися з доказами по справі, фактично штурмували приміщення суду. Захопили перший поверх, судове засідання перенесли на другий. Військові прокурори з пістолетами і головуючий з особистим вінчестером сиділи і приймали рішення. Під тиском були привезені сміттєві баки й прямі погрози, що суддю і прокурорів, які це роблять, люструют прямо під залом суду. При цьому працівники міліції, а їх було три автобуси — навіть не вийшли з транспорту. Комбата відпустили через страх перед натовпом. Але розслідування все одно буде проведено, і в кінці буде оголошено підозру. І не тільки йому", - каже військовий прокурор.

Повний текст інтерв'ю Анатолія Матіоса читайте у випуску журналу "Новий час" 16 жовтня.