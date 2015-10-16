На Полтавщині військовий "Урал" врізався в тягач, загинув боєць (фото)

Про це повідомляє ГУ МВС в Полтавській області.

"В результаті зіткнення 43-річний водій "Уралу" (сержант Збройних сил України) загинув на місці, а його 44-річний пасажир (рядовий ВСУ) отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 28-річний водій вантажівки "Рено Магнум" не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті зіткнення на дорозі стався витік бензину, який перевозили військовослужбовці. Рух транспорту в бік Києва було тимчасово обмежено. На даний момент рух транспорту відновлено.

Обставини ДТП встановлюються.

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Також вирішується питання про внесення відомостей про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.