Тимошенко пропонує Києву гроші
... на ліки, на відпустки, на доплати
Уряд на засіданні 14 травня має намір ухвалити рішення про виділення Києву коштів на соціальні витрати. Про це заявила прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах до Київради Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «на засіданні уряду в середу ми розглянемо спеціальні витрати держбюджету по виконанню закону про столицю. Ці кошти будуть направлені на виплату одноразової допомоги для придбання ліків, одноразової допомоги на відпустку для працівників бюджетної сфери, а також на те, щоб працівники дитячих садків і шкіл одержували щомісяця доплати».
Прем`єр пообіцяла виділити кошти на будівництво станцій метрополітену в Києві і на розвиток окружного пасажирського транспорту.
«І до кінця місяця, якщо мерія не зупинить, ми вже почнемо перші гроші проплачувати», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.