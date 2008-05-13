Тимошенко пропонує Києву гроші

Уряд на засіданні 14 травня має намір ухвалити рішення про виділення Києву коштів на соціальні витрати. Про це заявила прем`єр-міністр України, лідер виборчого списку БЮТ на виборах до Київради Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «на засіданні уряду в середу ми розглянемо спеціальні витрати держбюджету по виконанню закону про столицю. Ці кошти будуть направлені на виплату одноразової допомоги для придбання ліків, одноразової допомоги на відпустку для працівників бюджетної сфери, а також на те, щоб працівники дитячих садків і шкіл одержували щомісяця доплати».

Прем`єр пообіцяла виділити кошти на будівництво станцій метрополітену в Києві і на розвиток окружного пасажирського транспорту.

«І до кінця місяця, якщо мерія не зупинить, ми вже почнемо перші гроші проплачувати», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.