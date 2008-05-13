Зернотрейдери: нам дуже не імпонує стиль роботи уряду

Зернотрейдери заявляють, що урядові координаційні ради з агросектору не працюють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«Нам дуже не імпонує стиль роботи уряду (у зерновому секторі)», - сказав В.КЛИМЕНКО.

За його словами, у п`яти попередніх урядах працювала координаційна рада з сільського господарства, і вперше за останні шість урядів, «з початку створення теперішнього уряду і до теперішнього часу - жодної наради».

В.КЛИМЕНКО пояснив, що ця координаційна рада створена при Кабінеті міністрів. «Керує прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО, другий заступник – МЕЛЬНИК, перший заступник – КИРИЛЕНКО. Ось така робоча група за 5 місяців не зібралася жодного разу. Питання: а де можна висловити свою думку, донести до керівництва, якщо з тобою жодного разу не збираються?», - поцікавився В.КЛИМЕНКО.

«Робоча група із зерна була у п`яти урядах. Сьогодні керівник цієї групи – ТУРЧИНОВ. Не збиралася жодного разу. Робоча група у ТУРЧИНОВА не працює. То де ж той майданчик, де можна висловити свою думку?», – запитав В.КЛИМЕНКО.

«Тому ми втратили надію, що ухвалюватимуться якісь рішення, і звернулися з листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА. У цьому листі ми просимо Президента припинити постанову Кабінету міністрів №1179 (від 26 вересня 2007 року про квотування експорту зерна – УНІАН), і все, що пов`язане з обмеженням експорту зерна, має відійти в минуле», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Крім того, за його словами, УЗА просить Президента, «щоб він змусив уряд вирішити питання виділення коштів для Аграрного фонду».

Як сказав В.КЛИМЕНКО, експорт зерна забороняється, зокрема, тому, що Аграрний фонд не купив необхідні обсяги зерна. «Сьогодні в Аграрному фонді немає грошей, і буде та сама історія», - додав він.

Крім того, УЗА просить розробити програму захисту малозабезпечених громадян, як це робиться в інших країнах. КЛИМЕНКО додав, що в умовах світового зростання цін Україна не вжила жодних заходів для захисту малозабезпечених громадян.