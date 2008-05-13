Мінекономіки розподілило квоти на експорт зерна

Комісія з розгляду заявок на видачу ліцензій на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції і розподілу квот на своєму засіданні 9 травня розподілила квоти на експорт ячменю і пшениці.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економіки.

Комісія ухвалила рішення щодо розподілу обсягів квот на експорт зерна до 1 липня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, попередній уряд (Віктора ЯНУКОВИЧА) увів квоти на експорт зерна в обсягу 1,2 млн. тонн - пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 200 тис. тонн, ячмінь - 400 тис. тонн, кукурудза - 600 тис. тонн і жито - 3 тис. тонн.

Постановою №271 від 28 березня 2008 року Кабмін продовжив дію встановлених до 31 березня квот на експорт пшениці (200 тис. тонн), ячменю (400 тис. тонн) і жита (3 тис. тонн) до 30 квітня.

Кабмін постановою №418 від 23 квітня збільшив квоти на експорт ячменю і пшениці. Збільшено квоту на експорт ячменю на 500 тис. тонн - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн; на експорт пшениці, суміші пшениці та жита на 1 млн. тонн - з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн. Крім того, дію квот продовжено до 1 липня.

25 квітня Міністерство економіки почало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на експорт зернових, квоту на експорт яких збільшено і продовжено до 1 липня 2008. Термін подачі заявок - 11 календарних днів.