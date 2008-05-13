США радять Україні як долати корупцію

Сполучені Штати Америки рекомендують Україні наділити громадські організації певними повноваженнями у сфері боротьби з корупцією.

Про це йшлося у ході зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Вільямом Тейлором, яка відбулася сьогодні в Міністерстві юстиції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зокрема, на думку керівника відділу з правоохоронних питань Майкла СКЕНЛАНА, який брав участь у зустрічі з боку посольства США в Україні, громадським організаціям могло би бути відведене певне місце у системі Урядового уповноваженого по боротьбі з корупцією.

У ході зустрічі американською стороною було наголошено на важливості скорішого запровадження посади Урядового уповноваженого по боротьбі з корупцією в системі Міністерства юстиції України, як це передбачено Указом Президента України.

Під час зустрічі В.ТЕЙЛОР також висловив думку про необхідність виключення часткового дублювання різними відомствами в Україні функцій по боротьбі з корупцією, що спостерігається на сьогодні.

Міністр юстиції України та Посол США в Україні обговорили можливість використання досвіду США щодо організації системи по боротьбі з корупцією. Зокрема, на думку В.ТЕЙЛОРА, така співпраця могла би бути розширена в рамках роботи в Україні американської урядової корпорації «Виклики тисячоліття» та Американського агентства з міжнародного розвитку.