У Кривому Розі під час вибуху газу в багатоповерховому будинку постраждали сім осіб (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС у Дніпропетровській області, вибух стався сьогодні близько 2.00 ночі.

«На місці події встановлено, що вибух стався внаслідок витоку побутового газу в одній з квартир, яка знаходиться на другому поверсі 60-квартирного панельного 5-поверхового будинку в Центрально-Міському районі міста. У квартирі мешкає пенсіонер 1939 року народження, якого на момент вибуху вдома не було. Місце його знаходження встановлюється», - йдеться у повідомленні міліції.

До пункту тимчасового перебування евакуйовані 18 осіб, з них троє дітей.

Руйнувань будівлі не виявлено.

Працівники вибухово-технічної служби слідів вибухових речовин не знайшли.

На даний час огляд місця події триває. Кількість пошкоджених квартир встановлюється.

Слідчим відділом Центрально-Міського райвідділу Криворізького міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").