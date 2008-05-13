Микола Вересень без сантиментів говоритиме з бізнесменом Вадимом Рабиновичем

Сьогодні 13 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем : Вадим РАБИНОВИЧ – бізнесмен, власник ФК «Арсенал» , голова Об`єднаної єврейської общини України і Всеукраїнського єврейського конгресу. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 14 травня о 16.30.