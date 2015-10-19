Екс-голова СБУ Наливайченко розповів про російський слід у розстрілах на Майдані

Про це він розповів в ефірі телеканалу «112 Україна», передає Четверта влада.

«Мені страшно і соромно чути, що знову всім, хто стояв на Майдані, стріляють в спину. Небесну сотню розстріляла не Небесна сотня», — сказав Наливайченко.

За його словами, ще 8 травня 2015 року СБУ офіційним листом передала до Генеральної прокуратури документи, що свідчать про те, що 20-21 лютого 2014 року в Україні перебував радник Володимира Путіна Владислав Сурков за документами, оформленими на ім’я Асланбека Дудаєва. Він прибув у супроводі шістьох генералів ФСБ, його зустрічав генерал СБУ Бик, який наразі перебуває під арештом. За словами Наливайченка, Суркова забезпечували житлом за рахунок державного бюджету.

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«Усі ці матеріали передано листом №468 від 8 травня 2015 року. На другій сторінці листа написано, в яких кейсах і снайперські гвинтівки якого типу було завезено. Сурков зустрічався особисто з тодішнім главою СБУ Олександром Якименком (після Майдану дезертирував у Росію. — ред.), — сказав Наливайченко.

Крім того, листом №467 від 8 травня СБУ передала Генпрокуратурі доказову базу і документи на оголошення підозри сепаратисту, помічнику Суркова Арценберу, який «нині намагається крутити сепаратистський шабаш в Одесі», — розповів Наливайченко.

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«Інформацію про Суркова має не тільки СБУ і ГПУ. Ми інформували про це і адвокатів загиблих із Небесної сотні, керівників парламентських комітетів. Ми не дозволимо цю справу зам’яти. Це Рубікон», — сказав екс-голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, про відсутність підтвердження інформації колишнього голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка про російський слід у розстрілі Небесної сотні на Майдані.

У свою чергу, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко спростував інформацію голови ГПУ Віктора Шокіна про нібито відсутність у матеріалах справи про розстріли на Майдані доказів присутності російських спецслужб.