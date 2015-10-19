З 25 жовтня з'явиться додатковий поїзд Київ-Костянтинівка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська організація "Донбас SOS".

Зазначається, що відправлення з Костянтинівки буде по неділях, середах і п'ятницях о 17:30. А з Києва поїзд вирушатиме у понеділок, четвер і суботу о 21:18.

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При цьому в громадській організації наголосили, що потяг буде проводити в дорозі 15 годин.

"Ми дуже вдячні таким змінам, адже труднощі з наявністю місць спостерігаються вже дуже давно. І звичайно ж, чекаємо, коли запустять Київ – Донецьк, Луганськ - Одеса і так далі...", - йдеться у повідомленні "Донбас SOS".