За індексом людського розвитку Україна поступилася навіть Білорусі

Україна за показником індексу людського розвитку в 2007 році зайняла 76-е місце серед 177 країн світу (у 2006 році Україна займала 77-е місце серед 177 країн світу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор системи ООН, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛ сьогодні на прес-конференції в Києві, представляючи Національний звіт України з людського розвитку за 2007 рік.

«Починаючи з 1995 року, Програма розвитку ООН в Україні за допомогою регулярних національних звітів щодо людського розвитку постійно прагнула привернути увагу політиків і громадськості до викликів, перед якими стоїть держави у сфері соціального і економічного розвитку. Національні звіти пропонували погляд у довгостроковій перспективі, аналіз ситуації в країні та стратегій посилення людського розвитку», - сказав Ф.О’ДОННЕЛ.

За його словами, мета подібних звітів полягає в тому, щоб консолідувати дані про людський розвиток у країні, впливати на національну політику і мобілізувати різні групи суспільства.

У свою чергу, міжнародний координатор колективу з підготовки Національного звіту Єжи ОСЯТИНСЬКІ зазначив, що, незважаючи на певний прогрес, Україна за більшістю показників, на основі яких розраховується індекс людського розвитку, істотно відстає від всіх країн Євросоюзу, зокрема, від найближчих своїх сусідів: Угорщини (займає 36-е місце), Польщі (37-е місце), Словаччини (42-е місце), Болгарії (53-е місце) і Румунії (60-е місце), а також від Росії (67-е місце) і Білорусі (64-е місце).

За його словами, Україна добилася прогресу у сфері збільшення доходів населення, в освіті та охороні здоров`я. «Певний успіх досягнуто в галузі гендерної політики. Водночас, подальший прогрес у забезпеченні гендерної рівності частково залежить від збільшення кількості жінок на керівних посадах. В галузі охорони здоров`я серйозним недоліком з погляду виконання завдань залишається швидке збільшення кількості випадків ВІЛ-інфекції, зростання смертності в результаті СНІДу і розповсюдження туберкульозу», - сказав Є.ОСЯТИНСЬКІ.

Довідка УНІАН. Індекс людського розвитку розраховується на основі показників очікуваної тривалості життя, писемності дорослого населення і освіти на рівні початкової, середньої і вищої школи разом з показником рівня доходу, що грунтується на останніх даних організацій - партнерів ООН, а також інших офіційних джерел.