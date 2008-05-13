Одне з обленерго продадуть завтра попри заборону Семенюк

Завтра на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) буде проведено торги з продажу акцій «Полтаваобленерго».

Про це йдеться в інформаційному повідомленні УМВБ.

Згідно з повідомленням, торги почнуться об 11.00.

Водночас, у прес-службі Фонду державного майна повідомили, що ФДМУ (під головуванням Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - УНІАН) вважає проведення подібних торгів незаконним, і їхні результати не будуть офіційно визнані.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна під головуванням В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО видав наказ від 6 травня про скасування продажу міноритарних пакетів акцій шести обленерго.

2 квітня ц.р. Фонд держмайна оголосив, що виставить 25% пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 14 травня 2008 року, 26,98% пакет акцій ВАТ «Львівобленерго» на Фондовій біржі «Іннекс» 15 травня, 25,02% пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» на Фондовій біржі ПФТС 21 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» на Київській міжнародній фондовій біржі (КМФБ) 22 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» на Українській міжнародній фондовій біржі (УМФБ) 28 травня, 25,01% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» на Українській фондовій біржі (УФБ) 29 травня.

ВАТ «Полтаваобленерго» займає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 19% акцій "Полтаваобленерго" належать кіпрській Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кіпрській Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кіпрській Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кіпрській Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі й управляються Національною акціонерною компанією "Енергетична компанія України".