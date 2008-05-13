Суд заборонив продавати акції «Полтаваобленерго»

Світловодський міський районний суд Кіровоградської області своєю ухвалою заборонив Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) продаж 14 травня міноритарного пакета акцій "Полтаваобленерго".

Про це повідомляє офіційний сайт УМВБ.

Згідно з повідомленням, ухвалу суду було вручено представникам УМВБ виконавчою службою сьогодні, 13 травня.

Раніше УМВБ обнародувала інформацію, що торги з продажу акцій «Полтаваобленерго» мають відбутися 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Фонд держмайна оголосив, що виставить 25% пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» на Українській міжбанківській валютній біржі 14 травня 2008 року, 26,98% пакет акцій ВАТ «Львівобленерго» на Фондовій біржі «Іннекс» 15 травня, 25,02% пакет акцій ВАТ «Прикарпаттяобленерго» на Фондовій біржі ПФТС 21 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» на Київській міжнародній фондовій біржі 22 травня, 25% пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» на Українській міжнародній фондовій біржі 28 травня, 25,01% пакет акцій ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» на Українській фондовій біржі 29 травня.

Фонд держмайна під головуванням Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО видав наказ від 6 травня ц.р. про відміну продажу міноритарних пакетів акцій шести обленерго.