Ющенко в Ізраїлі зустрівся з Горбачовим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів ряд зустрічей з лідерами держав та відомими політичними діячами.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустрічі відбулись в Єрусалимі, де В.ЮЩЕНКО бере участь у міжнародній конференції з нагоди 60-річчя заснування Держави Ізраїль.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО обговорив з прем`єр-міністром Словаччини Робертом ФІЦО питання, пов`язані з підготовкою до енергетичного саміту, що ближчим часом відбудеться в Україні. Йшлося також про необхідність поглиблення співпраці наших країн, в тому числі, щодо транспортування каспійської нафти територією Словаччини та постачання української електроенергії до цієї країни.

У ході розмови з Президентом Хорватії Степаном МЕСИЧЕМ глави держав обговорили питання двостороннього співробітництва наших країн та питання, пов`язані з підготовкою майбутнього візиту С.МЕСИЧА в Україну.

Під час бесіди з Президентом Монголії Намбарином ЕНХБАЯРОМ сторони обговорили стан двосторонніх відносин між Україною та Монголією. В.ЮЩЕНКО запросив свого монгольського колегу відвідати Україну з офіційним візитом, а також взяти участь у заходах із вшанування пам`яті жертв Голодомору в Україні восени 2008 року.

Президент України та колишній прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР обговорили питання близькосхідного врегулювання. Окрему увагу вони приділили євроатлантичній інтеграції України та перспективам приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні 2008 року.

Крім того, глава Української держави провів зустріч з останнім лідером СРСР Михайлом ГОРБАЧОВИМ. Сторони обговорили питання європейської безпеки, в тому числі пов`язані з євроатлантичною інтеграцією України. В.ЮЩЕНКО також запросив М.ГОРБАЧОВА взяти участь у заходах, приурочених 75-й річниці Голодомору в Україні.