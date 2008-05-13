Єврокомісія сподівається, що ціни на харчі зростатимуть повільніше

Єврокомісія сподівається, що ціни на продовольство зростатимуть повільніше.

Про це заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії.

“Я би сказав, що ціни на продовольство зростатимуть повільніше”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що на сьогодні пікові ціни на більшість продовольчих культур вже залишилися позаду. Так, за словами представника Єврокомісії, вже зараз ціни виробника на молочні продукти знизилася на 35% порівняно з піковим періодом, що спостерігався в жовтні-листопаді 2007 року, ціни на пшеницю – на 40%, порівняно з піковим періодом, що припав на кінець лютого – початок березня. Водночас, ціни на кукурудзу, за словами представникам Єврокомісії, скоріш за все ще не пройшли пікового періоду.

В середньостроковій перспективі ціни на продовольство, скоріш за все знизяться, однак все одно будуть суттєво вищими свого мінімуму, досягнутого наприкінці 1990-их – на початку 2000-х років.

За словами співрозмовника агентства, це пояснюватиметься, перш за все, зростанням цін на енергоносії, які істотно впливають на вартість мінеральних добрив, стагнацією врожаю зернових в Європі, зростанням попиту на м’ясомолочну продукцію та розвитком виробництва біопального.