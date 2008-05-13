Фрегат “Гетьман Сагайдачний” прибув до бази НАТО в Греції

Флагман Військово-Морських Сил ЗС України фрегат “Гетьман Сагайдачний” прибув до військово-морської бази логістичного забезпечення НАТО “Суда-Бей”, що розташована на грецькому острові Крит.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служба Міністерства оборони України, з цієї бази корабель на початку червня має вирушити на патрулювання Середземного моря у рамках антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”.

За словами командира “Гетьмана Сагайдачного” капітана 3-го рангу Антона ГАЛУНОВА, здійснивши перехід до острову Крит, екіпаж фрегата успішно впорався з першим із поставлених на час бойової служби завдань.

Також А.ГАЛУНОВ повідомив, що на базі український фрегат візьме участь у низці заходів, організованих командуванням НАТО, зокрема, пройде відповідну сертифікацію. Після цього судно знову вийде у море для безпосереднього виконання завдань операції “Активні зусилля”, а саме моніторингу морських перевезень.